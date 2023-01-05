Четыре человека пострадали в результате ДТП на Севастопольском проспекте

Четыре человека пострадали в аварии на Севастопольском проспекте. Как уточнили в ГУ МВД по столице, один из пострадавших – ребенок.

По предварительной информации, у дома №7 столкнулись сразу три машины. Авария произошла у пешеходного перехода в тот момент, когда проезжую часть пересекали несколько человек, в том числе женщина с коляской.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель, который выехал на полосу встречного движения.

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