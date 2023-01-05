05 января, 23:15Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП на Севастопольском проспекте
Четыре человека пострадали в аварии на Севастопольском проспекте. Как уточнили в ГУ МВД по столице, один из пострадавших – ребенок.
По предварительной информации, у дома №7 столкнулись сразу три машины. Авария произошла у пешеходного перехода в тот момент, когда проезжую часть пересекали несколько человек, в том числе женщина с коляской.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель, который выехал на полосу встречного движения.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.