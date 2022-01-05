Движение на трассе М-4 "Дон" в Тульской области восстановлено после ДТП

Движение на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, где за сутки столкнулись порядка 120 транспортных средств, полностью восстановили. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

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