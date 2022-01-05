Крупная авария произошла на трассе М4

Снегопад и сильные заносы скорее всего стали причиной серьезного ДТП на трассе М4. Ее участниками стали сразу несколько автовладельцев.

Авария привела к затору на дороге. Информации о пострадавших пока нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.