Грузовик заблокировал движение по трем полосам на МКАД

Два часа было сложно проехать по МКАД в районе развязки с Можайским шоссе. Там грузовой автомобиль наехал на препятствие и заблокировал три из пяти полос движения.

На данный момент проезжая часть свободна. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.