Прокуратура ВАО Москвы взяла на контроль расследование пожара на Открытом шоссе

Прокуратура Восточного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на Открытом шоссе, который случился ночью 4 декабря на территории завода специализированных автомобилей. Там горело производственное здание на площади в две тысячи квадратных метров.

Известно, что во время пожара перекрывали движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.