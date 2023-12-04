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04 декабря, 07:15

Происшествия

Прокуратура ВАО Москвы взяла на контроль расследование пожара на Открытом шоссе

Прокуратура ВАО Москвы взяла на контроль расследование пожара на Открытом шоссе

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Прокуратура Восточного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на Открытом шоссе, который случился ночью 4 декабря на территории завода специализированных автомобилей. Там горело производственное здание на площади в две тысячи квадратных метров.

Известно, что во время пожара перекрывали движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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