Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1 700

Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1 700. Об этом сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра.

Но их число может увеличиться. Исследования побережья еще продолжаются. Специалисты отмечают, животные погибли примерно две недели назад.

Результаты проведенных исследований не подтвердили гипотезу об интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Основная версия гибели – естественные природные факторы. Об этом сообщает региональное Минприроды. В ведомстве настаивают, что гибель сотен тюленей критично не повлияет на их популяцию.

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