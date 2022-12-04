06:30Происшествия
Двоих хулиганов задержали в Чехове
Двоих хулиганов задержали в Чехове. Они разгромили супермаркет и сцепились с охраной.
Молодые люди разбили стеклянную дверь и, предположительно, вынесли алкоголь. Хотя бутылка больше похожа на минералку.
Очевидцы сообщают, что до этого они прыснули сотруднику в лицо перцовым баллончиком. Личности злоумышленников установили. Одному 23 года, другому 26 лет. Возбуждено административное дело.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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