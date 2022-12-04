Двоих хулиганов задержали в Чехове. Они разгромили супермаркет и сцепились с охраной.

Молодые люди разбили стеклянную дверь и, предположительно, вынесли алкоголь. Хотя бутылка больше похожа на минералку.

Очевидцы сообщают, что до этого они прыснули сотруднику в лицо перцовым баллончиком. Личности злоумышленников установили. Одному 23 года, другому 26 лет. Возбуждено административное дело.

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