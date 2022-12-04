В Сети появилось видео ночной аварии на рельсах в Ивантеевке

В Сети появилось видео ночной аварии на рельсах. В подмосковной Ивантеевке около трех часов ночи столкнулись поезд и такси. Водитель нарушил правила и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.

В этот момент в зоне видимости уже был поезд. Машинист состава резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажир такси. Сам поезд с рельсов не сошел. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.