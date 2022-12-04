Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04 декабря, 13:15

Происшествия

В Сети появилось видео ночной аварии на рельсах в Ивантеевке

В Сети появилось видео ночной аварии на рельсах в Ивантеевке

Новости часа: взрыв прогремел в жилом здании в Турции

В Москве перевернулась машина с цистерной

В Магадане из-за схода снежной массы с крыши погиб ребенок

Взрыв прогремел в жилом здании в Турции

В США енот напал на школьницу

Новости часа: у станции метро "Молодежная" сгорел автобус

Появились подробности ЧП с рейсовым автобусом у станции метро "Молодежная"

Автобус загорелся у станции метро "Молодежная"

Водитель грузовика в Саратове протаранил стену жилого дома и въехал в квартиру

В Сети появилось видео ночной аварии на рельсах. В подмосковной Ивантеевке около трех часов ночи столкнулись поезд и такси. Водитель нарушил правила и выехал на регулируемый железнодорожный переезд.

В этот момент в зоне видимости уже был поезд. Машинист состава резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажир такси. Сам поезд с рельсов не сошел. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика