Появились подробности ЧП с рейсовым автобусом у станции метро "Молодежная". Как сообщает Дептранс Москвы, возгорание произошло на Ярцевской улице.

Автобус принадлежит частному перевозчику "Краслайн". Он ехал без пассажиров. Пострадавших не зафиксировали. Сейчас огонь локализован.

На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы. ЧП движению транспорта не помешало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.