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Происшествия

Водитель грузовика в Саратове протаранил стену жилого дома и въехал в квартиру

Водитель грузовика в Саратове протаранил стену жилого дома и въехал в квартиру

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Водитель грузовика в Саратове протаранил стену жилого дома и въехал в квартиру. Но даже обрушившиеся кирпичи не остановили мужчину.

Несмотря на требования правоохранителей, он попытался скрыться. Сотрудникам ДПС пришлось преследовать его по улицам.

Сейчас виновник ДТП задержан. Жильцы квартиры не пострадали. Их переселили во временное место пребывания. Экстренные службы разбирают завалы и оценивают причиненный зданию ущерб.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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