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Происшествия

Погодные условия могли стать причиной аварии автомобиля каршеринга в Москве

Погодные условия могли стать причиной аварии автомобиля каршеринга в Москве

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Сложные погодные условия могли стать причиной аварии с участием автомобиля каршеринга на Московской кольцевой.

В районе съезда на Лермонтовский проспект легковушка не успела затормозить и столкнулась с грузовиком. И, судя по видео, вылетела на ограждение. Удар был настолько сильный, что часть отбойника оторвалась и прошла сквозь лобовое стекло через весь салон.

В комментариях к ролику очевидцы написали, что водитель каршеринга отделался легким испугом. Но точной информации о пострадавших и их состоянии нет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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