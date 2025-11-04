Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 ноября, 13:45

Происшествия

Новости мира: минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах в западной провинции Негрос. Из-за наводнения и перебоев с электричеством эвакуировали десятки тысяч людей. В эпицентре тайфуна ветер достигал скорости в 150 километров в час. Поисково-спасательные группы продолжают работу в зонах бедствия.

900 человек пострадали и 27 погибли при землетрясении в Афганистане. Больше всего жертв в провинциях Балх и Саманган. На месте разрушений продолжают разбирать завалы, работают команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, направленных ВОЗ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина

