Новости мира: минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах в западной провинции Негрос. Из-за наводнения и перебоев с электричеством эвакуировали десятки тысяч людей. В эпицентре тайфуна ветер достигал скорости в 150 километров в час. Поисково-спасательные группы продолжают работу в зонах бедствия.

900 человек пострадали и 27 погибли при землетрясении в Афганистане. Больше всего жертв в провинциях Балх и Саманган. На месте разрушений продолжают разбирать завалы, работают команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, направленных ВОЗ.

