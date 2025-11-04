Новости регионов: двое человек погибли в массовом ДТП под Волгодонском

Двое человек погибли в аварии под Волгодонском. На трассе в районе хутора Потапов в массовое ДТП попал автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. Водитель не справился с управлением и влетел в легковые автомобили, которые столкнулись минутами ранее.

В Сочи выстроилась очередь на канатную дорогу. По словам туристов, это связано с перекрытием улиц на курорте. В центральном Сочи проходил массовый забег.

День народного единства в Санкт-Петербурге отметили световым шоу "Чудо света". На фасаде Петропавловской крепости ожила история города и страны через мультимедийные проекции.

