04 ноября, 10:00

Происшествия

Новости регионов: двое человек погибли в массовом ДТП под Волгодонском

Новости регионов: двое человек погибли в массовом ДТП под Волгодонском

Новости мира: оранжевый уровень опасности объявили в Эквадоре из-за проснувшегося вулкана

Крупный пожар произошел на западе Москвы

Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

ДТП произошло на севере Москвы

Пожар произошел в центре Москвы

Серьезное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Пожар произошел рядом со станцией "Третьяковская"

ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима

Двое человек погибли в аварии под Волгодонском. На трассе в районе хутора Потапов в массовое ДТП попал автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. Водитель не справился с управлением и влетел в легковые автомобили, которые столкнулись минутами ранее.

В Сочи выстроилась очередь на канатную дорогу. По словам туристов, это связано с перекрытием улиц на курорте. В центральном Сочи проходил массовый забег.

День народного единства в Санкт-Петербурге отметили световым шоу "Чудо света". На фасаде Петропавловской крепости ожила история города и страны через мультимедийные проекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

