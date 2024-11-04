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04 ноября, 09:45

Происшествия

Новости мира: испанского короля забросали грязью

Новости мира: испанского короля забросали грязью

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Испанского короля забросали грязью. Накануне Филипп VI со своей королевой посетили населенный пункт Пайпорту, который серьезно пострадал в результате наводнения. Однако местные жители не обрадовались приезду монаршей четы. Они забросали их землей и стали называть убийцами. Сам король, комментируя инцидент, призвал понять гнев пострадавших граждан.

Вместе с тем после сильного шторма без электричества остаются более 50 тысяч жителей Оклахомы. Несколько торнадо обрушились на штат накануне, линии электропередач были оборваны. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Вэлли-Брук, где оказались разрушены несколько домов.

Группа турецких Мусульман захватила судно "Катерина". По данным СМИ, торговый корабль пришвартовался в одном из портов Стамбула для погрузки товаров для Израиля. Протестующие не подпустили туда правоохранителей, настаивая на необходимости прекратить поддержку этой страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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