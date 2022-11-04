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В Севастополе выяснили принадлежность найденных в бухте мертвых дельфинов

В Севастополе выяснили принадлежность найденных в бухте мертвых дельфинов

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Два мертвых дельфина, которых нашли в бухте в Севастополе оказались не из дельфинария. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день. Об этом сообщили в Севприроднадзоре. На месте работает полиция.

При этом двух выброшенных в море дельфинов из четырех накануне видели у берега, но выловить их не удалось. Остальных спасатели ищут уже два дня.

Ранее владелец дельфинария "Флиппер" выпустил в море четырех неприспособленных к воле дельфинов. Из-за его поступка у него уже изъяли семь морских котиков. В данный момент их перевозят на базу Коктебельского дельфинария.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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