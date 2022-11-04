Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Происшествия

Суд арестовал виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

Суд арестовал виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

В Махачкале совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 737

Несколько ДТП произошло на Дмитровской шоссе в Подмосковье

Новости мира: в Эквадоре заключенные устроили бунт

Двенадцать автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе в Москве

Новости последнего часа: мобилизованные получат единовременную выплату 195 тыс рублей

Эксперт оценила вероятность выживания выпущенных в море дрессированных дельфинов

"Рейд 112": ДТП произошло на Старомарьинском шоссе

Два человека пострадали в результате столкновения автобусов в ТиНАО

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мошенницу в сфере ритуальных услуг

Таганский районный суд Москвы арестовал водителя, который, как подозревают, стал виновником смертельной аварии на улице 1905 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Тогда погибли два человека.

Сам мужчина скрылся с места ДТП. Когда полиция его задержала, рассказал, что заснул за рулем. На время следствия его отправили в СИЗО. Теперь ему грозит тюремный срок. Свою вину арестованный признал и принес извинения

Как уже установили следователи, Вячеслав Пивовар ранее был судим. Еще у него была диагностирована шизофрения, и он проходил принудительное лечение, а после снятия диагноза получил водительские права. Об этом стало известно на заседании суда. За последние полгода подозреваемый дважды попадал в аварии, за ним числится около сотни штрафов за нарушение ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика