Суд арестовал виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

Таганский районный суд Москвы арестовал водителя, который, как подозревают, стал виновником смертельной аварии на улице 1905 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Тогда погибли два человека.

Сам мужчина скрылся с места ДТП. Когда полиция его задержала, рассказал, что заснул за рулем. На время следствия его отправили в СИЗО. Теперь ему грозит тюремный срок. Свою вину арестованный признал и принес извинения

Как уже установили следователи, Вячеслав Пивовар ранее был судим. Еще у него была диагностирована шизофрения, и он проходил принудительное лечение, а после снятия диагноза получил водительские права. Об этом стало известно на заседании суда. За последние полгода подозреваемый дважды попадал в аварии, за ним числится около сотни штрафов за нарушение ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.