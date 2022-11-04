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В Махачкале совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 737

В Махачкале совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 737

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Согласно данным Flightradar в Махачкале совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 737. Лайнер вылетел из Грозного в Москву, но над Каспийским морем подал сигнал тревоги. Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета, затем лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте. В итоге он сел в аэропорту Махачкалы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пока неизвестно, какая внештатная ситуация возникла с этим самолетом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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