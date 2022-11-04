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Политика

Новости мира: в Эквадоре заключенные устроили бунт

Новости мира: в Эквадоре заключенные устроили бунт

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В Эквадоре заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков в городе Гуаякиль пострадали не менее 12 полицейских и военнослужащих. Нападение на сотрудников стало ответом преступников на попытку властей навести порядок в тюрьмах. Усмирить заключенных только в этой тюрьме пытаются больше тысячи силовиков.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли обвинил экс-премьера Британии Лиз Трасс в подталкивании страны к финансовому Армагеддону. По его словам, в конце сентября рынки акций и гособлигаций королевства крайне болезненно отреагировали на план экс-премьера по снижению налогов. Курс фунта опускался до рекордно низкой отметки, а стоимость долгосрочных гособлигаций взлетела на максимальный уровень за последние 15 лет. В итоге Банку Англии пришлось скупить гособлигации на 19 миллиардов фунтов.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он объявит о своей предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников Трампа. Согласно данным последних соцопросов, больше половины американцев не хотели бы видеть среди кандидатов в президенты ни Дональда Трампа, ни нынешнего главу Белого Дома Джо Байдена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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