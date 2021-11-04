Тела шести человек найдены на месте крушения самолета в Иркутской области. Об этом заявили в МЧС. Всего на борту находились девять человек. Выживших нет.

Ан-12 направлялся из Якутска в Иркутск. Вероятной причиной катастрофы называют ледяной дождь. По предварительным данным, из-за плохой погоды экипаж не смог посадить самолет в первый раз и при второй попытке борт рухнул вниз.

При падении самолет загорелся. Огонь охватил около трехсот квадратов. На месте крушения продолжают работать спасатели и следователи. Бортовые самописцы уже найдены, но они сильно повреждены из-за пожара.

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