Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

В Минске произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров. Транспортное средство выехало за пределы дороги, пересекло тротуар и врезалось в бетонное ограждение. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.

В Тбилиси началась подготовка к масштабной акции протеста, которую проводит грузинская оппозиция. Мероприятие приурочено к муниципальным выборам. Полиция не препятствует установке сцены у здания парламента.

