Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Сильные ливни вызвали наводнения в городах Ирана

Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Новости мира: снегопад парализовал движение в Сербии

Автомобиль Kia столкнулся с фурой в Москве на Афанасовском шоссе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

В Минске произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров. Транспортное средство выехало за пределы дороги, пересекло тротуар и врезалось в бетонное ограждение. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.

В Тбилиси началась подготовка к масштабной акции протеста, которую проводит грузинская оппозиция. Мероприятие приурочено к муниципальным выборам. Полиция не препятствует установке сцены у здания парламента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПполитиказа рубежомвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика