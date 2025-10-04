04 октября, 15:30Происшествия
Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске
В Минске произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров. Транспортное средство выехало за пределы дороги, пересекло тротуар и врезалось в бетонное ограждение. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.
В Тбилиси началась подготовка к масштабной акции протеста, которую проводит грузинская оппозиция. Мероприятие приурочено к муниципальным выборам. Полиция не препятствует установке сцены у здания парламента.
