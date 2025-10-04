Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Число погибших в результате обрушения школы-интерната на острове Ява достигло 14 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются, разыскивают 49 пропавших. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за незаконной надстройки двух дополнительных этажей, что привело к перегрузке фундамента.

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд, поднявшись на велосипеде по лестнице Эйфелевой башни. Он преодолел 686 ступеней за 12 минут 30 секунд, не отрывая ног от педалей, и улучшил предыдущее достижение почти на 7 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.