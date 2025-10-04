Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 11:45

Происшествия

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Сильные ливни вызвали наводнения в городах Ирана

Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Новости мира: снегопад парализовал движение в Сербии

Автомобиль Kia столкнулся с фурой в Москве на Афанасовском шоссе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

"Московский патруль": дело возбуждено после мошенничества с аппаратурой для концертов

Число погибших в результате обрушения школы-интерната на острове Ява достигло 14 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются, разыскивают 49 пропавших. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за незаконной надстройки двух дополнительных этажей, что привело к перегрузке фундамента.

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд, поднявшись на велосипеде по лестнице Эйфелевой башни. Он преодолел 686 ступеней за 12 минут 30 секунд, не отрывая ног от педалей, и улучшил предыдущее достижение почти на 7 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика