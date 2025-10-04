Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Мэрия Лос-Анджелеса была полностью эвакуирована после попытки неизвестного на автомобиле въехать в здание. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и саперы. Водитель, не покидавший транспортное средство более двух часов, был задержан после длительных переговоров.

Число погибших в результате обрушения школы на острове Ява возросло до 14 человек. Еще 50 студентов остаются пропавшими без вести. Трагедия произошла во время молитвы учащихся. По предварительной версии, причиной катастрофы стала незаконная надстройка двух дополнительных этажей, что привело к перегрузке фундамента.

