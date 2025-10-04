Форма поиска по сайту

04 октября, 09:00

Происшествия

Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Новости мира: снегопад парализовал движение в Сербии

Автомобиль Kia столкнулся с фурой в Москве на Афанасовском шоссе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

"Московский патруль": дело возбуждено после мошенничества с аппаратурой для концертов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

Мэрия Лос-Анджелеса была полностью эвакуирована после попытки неизвестного на автомобиле въехать в здание. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и саперы. Водитель, не покидавший транспортное средство более двух часов, был задержан после длительных переговоров.

Число погибших в результате обрушения школы на острове Ява возросло до 14 человек. Еще 50 студентов остаются пропавшими без вести. Трагедия произошла во время молитвы учащихся. По предварительной версии, причиной катастрофы стала незаконная надстройка двух дополнительных этажей, что привело к перегрузке фундамента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоДарья Ермакова

