Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Двое подростков 12 и 15 лет оказались в ловушке на склоне Никольской сопки в Петропавловске-Камчатском. Поднявшись на гору, они не смогли спуститься самостоятельно. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали детей с использованием альпинистского снаряжения. Пострадавших в результате происшествия нет.

У берегов острова Ратманова, самой восточной точки России, заметили сотни моржей. Животные расположились на пляже, греясь на солнце и плескаясь на мелководье. Остров известен разнообразием фауны и является популярным местом отдыха для этих морских млекопитающих.

