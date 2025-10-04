Автомобиль Kia столкнулся с фурой в Москве на Афанасовском шоссе

В Москве на Афанасовском шоссе ночью произошла серьезная авария. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Kia и фуры.

По предварительным данным, водитель иномарки на высокой скорости выехал на встречную полосу и угодил под грузовик.

От сильного удара машину сплющило. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы достать погибших из искореженного авто.

