04 октября, 09:15Происшествия
Автомобиль Kia столкнулся с фурой в Москве на Афанасовском шоссе
В Москве на Афанасовском шоссе ночью произошла серьезная авария. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Kia и фуры.
По предварительным данным, водитель иномарки на высокой скорости выехал на встречную полосу и угодил под грузовик.
От сильного удара машину сплющило. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы достать погибших из искореженного авто.
