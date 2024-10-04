Новости регионов: сотрудники МЧС спасли парапланериста в Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли парапланериста. Мужчина совершил жесткую посадку в верховьях Чегемского ущелья, на высоте 1 500 метров. В результате он получил травму ноги.

Мужчину, который украл трех кенгурят из российских зоопарков, отправили в СИЗО. По словам его адвоката, подозреваемый психически нездоров. Кенгурят он украл, чтобы обменять на обезьяну. Один из похищенных детенышей в итоге погиб.

Штормовая волна снесла спасательную вышку на одном из сочинских пляжей. Конструкция упала прямо на прибрежную полосу, где в тот момент было много отдыхающих. В результате один человек пострадал.

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