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04 октября, 23:15

Новости

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли парапланериста в Кабардино-Балкарии

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли парапланериста в Кабардино-Балкарии

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В горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли парапланериста. Мужчина совершил жесткую посадку в верховьях Чегемского ущелья, на высоте 1 500 метров. В результате он получил травму ноги.

Мужчину, который украл трех кенгурят из российских зоопарков, отправили в СИЗО. По словам его адвоката, подозреваемый психически нездоров. Кенгурят он украл, чтобы обменять на обезьяну. Один из похищенных детенышей в итоге погиб.

Штормовая волна снесла спасательную вышку на одном из сочинских пляжей. Конструкция упала прямо на прибрежную полосу, где в тот момент было много отдыхающих. В результате один человек пострадал.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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