Новости мира: болельщики двух турецких клубов подрались на матче

Болельщики двух турецких клубов – "Бешикташ" и "Кайсериспор" – подрались на матче своих команд. Инцидент начался с рукопашного боя, потом в ход пошли посторонние предметы. В какой-то момент ограждение не выдержало натиска одного из болельщиков "Бешикташа", и он упал на своих оппонентов. Благодаря оперативному вмешательству дерущихся удалось разнять.

Почти 200 пассажиров и экипаж самолета компании Ryanair эвакуировали из-за пожара борта на взлетно-посадочной полосе в Италии. Аэропорт пришлось закрыть на три часа. Позже самолет заменили и пассажиров доставили к месту назначения. Инцидент произошел через два дня после ЧП на другом боинге авиакомпании – у того взорвалась шина во время приземления.

Репортера тайваньского телеканала сбило с ног во время тайфуна Кратон. Во время записи репортажа резким порывом ветра ее перекинуло через деревянную конструкцию. Из-за разгула стихии около 170 тысяч домов на острове остались без света. Как минимум несколько человек погибли – на них упали обломки зданий.

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