Мужчину задержали за кражи боковых зеркал иномарок в Москве

На проспекте Вернадского задержали мужчину, который похищал боковые зеркала иномарок. В полиции рассказали, что после снятия зеркал с машин задержанный их продавал. По предварительным данным, ущерб составил более одного миллиона рублей. Установлено как минимум 9 случаев кражи. Возбуждено уголовное дело.



Двое столяров разобрали офсетную машину и оказались под следствием в Подмосковье. Они разобрали технику на полиграфическом предприятии, сняли с нее медные детали на 5 миллионов рублей и сдали их в пункт приема цветмета.

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