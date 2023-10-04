Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 13:30

Происшествия

Мужчину задержали за кражи боковых зеркал иномарок в Москве

Мужчину задержали за кражи боковых зеркал иномарок в Москве

Горящий автомобиль потушили на въезде в Алабяно-Балтийский тоннель

Новости мира: автобус с туристами попал в ДТП в Венеции

Автомобиль загорелся в районе станции метро "Сокол"

Новости мира: митинг против поддержки Украины и за отставку правительства прошел в Берлине

Рейсовый автобус рухнул с моста на проезжую часть в Италии

Новости часа: производитель электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса

Уголовное дело возбудили после инцидента на Донецкой улице

"Московский патруль": в столице активизировались продавцы контрафактного моторного масла

"Московский патруль": задержанный рассказал, как сломал фонтан "Принцесса Турандот"

На проспекте Вернадского задержали мужчину, который похищал боковые зеркала иномарок. В полиции рассказали, что после снятия зеркал с машин задержанный их продавал. По предварительным данным, ущерб составил более одного миллиона рублей. Установлено как минимум 9 случаев кражи. Возбуждено уголовное дело.

Двое столяров разобрали офсетную машину и оказались под следствием в Подмосковье. Они разобрали технику на полиграфическом предприятии, сняли с нее медные детали на 5 миллионов рублей и сдали их в пункт приема цветмета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика