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04 октября, 11:45

В мире

Новости мира: автобус с туристами попал в ДТП в Венеции

Новости мира: автобус с туристами попал в ДТП в Венеции

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В Венеции объявлен траур по погибшим в аварии с туристическим автобусом. Жертвами ДТП стал как минимум 21 человек, еще 18 получили травмы. Автобус вылетел с трассы на эстакаде, недалеко от железнодорожных путей. Машина работала на смешанном топливе с использованием метана и выгорела полностью.

Юг Бразилии накрыли сильные грозы с градом. Больше всего от удара стихии пострадала провинция Парана, где град прошел почти на всей ее территории, где проживают порядка 12 миллионов человек. Власти провинции опасаются за урожай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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