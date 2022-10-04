Автомобиль загорелся вблизи станции метро "Щелковская"

Автомобиль загорелся недалеко от станции метро "Щелковская".

На кадрах, которые прислали очевидцы, возгорание сопровождается взрывами. Машина при этом перевернута.

Все обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы.

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