Власти Дании заняли противозаконную позицию по ситуации с диверсиями на "Северных потоках"

Власти Дании заняли противозаконную позицию по ситуации с диверсиями на газопроводах "Северный поток". Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила, что невозможно обследовать поврежденные участки из-за отсутствия разрешений. При этом тянуть с их выдачей датские власти могут более 20 дней.

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