На станции метро "Нагатинская" мужчина попытался вскрыть банкомат петардой

На станции столичного метро "Нагатинская" мужчина пытался с помощью петарды вскрыть банкомат. Инцидент попал на камеру.

На кадрах видно, как мужчина подошел к аппарату и положил большую петарду. Пассажира, совершившего преступление, быстро опознали. Сейчас он объявлен в розыск.

От взрыва в вестибюле никто не пострадал, а банкомат получил повреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

