Новости часа: Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе. Об этом заявили в ведомстве.

Введение потолка цен на нефть РФ будет трудно реализовать. Об этом сообщил глава Shell Бен ван Берден.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного, в третьей декаде октября. Такую информацию предоставили на портале "Метеовести".