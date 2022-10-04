Полиция задержала хулигана, напавшего на женщину в столичном кафе

Разговор с незнакомцем в кафе закончился для посетительницы нападением и ограблением. Подробности истории приводит столичное управление МВД.

39-летняя москвичка разговорилась с мужчиной и неожиданно получила удар по лицу. Она выбежала на улицу и даже почти оторвалась, но нападавший ее догнал. Снова завязалась драка. Куртка с деньгами и документами осталась у налетчика. Имуществом на 85 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению.

В итоге полиция задержала подозреваемого, ему предъявили обвинения. Суда мужчина дожидается под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.