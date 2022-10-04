В Москве задержали интернет-шантажистов

Интернет-шантажистов задержали в столице 4 октября. Мошенники создали сеть телеграмм-каналов. Общее число их подписчиков достигло 900 тысяч. На страницах вымогатели размещали фейки о крупных бизнесменах, чиновниках и топ-менеджерах госкорпораций.

За удаление порочащего честь контента предлагалось заплатить весьма внушительные суммы. В ходе следствия сотрудники МВД определили местоположение владельцев и администраторов этих каналов. Кадры задержания выложили в Сеть.

В ходе обысков у злоумышленников были изъяты записные книжки и электронные устройства. В данный момент мошенники заключены под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.