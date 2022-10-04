Информация о стрельбе на Маросейке не подтвердилась. В центре Москвы произошла драка без применения оружия.

Стало известно, что пострадал один человек – его ударили бутылкой по голове. Конфликт возник между мужчиной и компанией молодых людей.

Сотрудники полиции уже задержали двоих участников конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.