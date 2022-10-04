Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Ленобласти возросло до 10. Среди них пятеро детей. Об этом сообщили власти региона.

Лобовое столкновение с легковой машиной произошло на 93-м километре трассы А-120 в Тосненском районе. Медики экстренно госпитализировали в травматологическое отделение четверых школьников. Еще один ребенок – на амбулаторном лечении. Также в больницу попали и пятеро взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.