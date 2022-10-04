Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Троицком округе

В Троицком округе спасатели отправились на вызов в СНТ "Нива". Там загорелся дом. Обошлось без пострадавших.

В МЧС позже сообщили, что пожар потушен, но постройка выгорела полностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.