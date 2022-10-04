Эксперты не зафиксировали выброс вредных веществ после взрыва на химзаводе в Узбекистане

В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв. Пострадали двое рабочих, их уже отправили в больницу, ранения легкие.

Как рассказали в областной администрации, перед взрывом на предприятии начался пожар – его уже потушили. В результате аварии выброс вредных веществ в атмосферу не зафиксировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.