Полицейские задержали аферистку, которая обокрала пенсионерку из Балашихи

Полицейские задержали колдунью, которая обокрала пенсионерку из подмосковной Балашихи. Аферистка убедила бабушку в том, что на ней лежит проклятье, а с ее сыном может случиться несчастье. Под этим предлогом мошенница проникла в дом пожилой женщины.

Для обряда она попросила дать ей все сбережения. Мошенница завернула деньги в кулек, пошептала над ними, а пенсионерке строго запретила все это трогать до утра. Когда хозяйка все же заглянула в сверток, то своих сбережений она не увидела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.