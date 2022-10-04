Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе

Шесть машин столкнулись на съезде с внешней стороны МКАД на Варшавское шоссе. На кадрах видно, как несколько автомобилей сильно помяты.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Трафик замедлился, однако движение не остановилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.