Пожар и взрыв произошли на химзаводе по производству азотных удобрений в Узбекистане

В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе по производству азотных удобрений. Сначала на предприятии в городе Чирчик Ташкентской области вспыхнул пожар, сообщил телеграм-канал местной администрации.

В МЧС республики заявили, что ситуация уже взята под контроль. Никто из сотрудников не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.