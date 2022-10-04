Взрыв на химзаводе по производству азотных удобрений прогремел в Узбекистане. Сообщалось, что сначала на предприятии в Ташкентской области возник пожар.

По данным регионального МЧС, на месте ЧП начали работу спасатели. Предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня. Причины происшествия выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.