Новости мира: полтора миллиона долларов утонули в Панаме

В Панаме утонули полтора миллиона долларов. Ко дну пошел трехэтажный плавучий особняк-платформа, который построила местная компания. Дорогая новинка с кучей электроники предлагала посадочную площадку для дронов и давала возможность не платить за землю. Однако удивление публики быстро сменилось шоком: чудо техники накренилось и пошло под воду. А ведь спускать на воду плавучую платформу для богатых прибыл президент страны.

Жителей северных районов Японии призвали эвакуироваться после запуска ракеты КДНР. От удара баллистического оружия гражданам посоветовали укрываться внутрь зданий и под землей. Как уточнило агентство Yonhap, через некоторое время экстренная система предупреждения сообщила, что ракета пролетела в сторону Тихого океана – за пределы исключительной экономической зоны Японии.

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