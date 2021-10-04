В Подмосковье задержали предпринимательницу по делу о крушении вертолета

Индивидуальная предпринимательница, организовавшая полет на вертолете, который потерпел крушение в Московской области, задержана. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома Мячково, последствием которого явилась смерть трех человек", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что задержанная не признают свою вину. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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