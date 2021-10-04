Утечку воды на 2-й Мелитопольской улице устранили до прибытия оперативных служб

Утечку воды из гидранта на 2-й Мелитопольской улице удалось устранить еще до того, как на место приехали оперативные службы. Об этом сообщили в Мосводоканале.

Ранее фонтан воды поднимался на высоту пяти этажей. Оказалось, что гидрант повредили строители, они все и исправили. Никаких отключений квартир в соседних домах не было, уточнили в компании. Сейчас все работает штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.