В Домодедове подозреваемого в воровстве покупателя вместо полиции отвели в подсобку

В Домодедове под горячую руку сотрудникам "Магнита" попал нетрезвый посетитель. Как говорят очевидцы, мужчину уличили в воровстве, но почему-то не вызвали полицию, а отвели в подсобку и разобрались собственными силами.

Сам предполагаемый вор просит очевидца вызвать полицию, а на полу видны следы крови.

Представители магазина уже выразили свои сожаления и сообщили, что как раз сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.