ФСБ задержала в Москве 8 участников террористической организации

В Москве задержали восемь участников запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает ФСБ.

Оперативники пришли сразу по нескольким адресам, в том числе в Московской области. В операции участвовал спецназ. Арестованы шестеро участников и двое главарей.

В конспиративных квартирах и домах нашли пропагандистские материалы – бумажные и на электронных носителях, а также телефоны с доказательствами в переписках. Сейчас все подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.