Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарине

Дело о крушении вертолета в Лыткарине взяли на контроль в руководстве Следственного комитета России. Катастрофа произошла вечером 3 октября.

Вертолет "Робинсон" упал в лес в сотне метров от ЗИЛ-городка. Погибли три человека. Известно, что это был учебно-тренировочный полет. Борт принадлежал аэроклубу, который базируется в Мячково. Оттуда вертолет и взлетал. Предполагают, что причиной крушения могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.

По предварительным данным, управлял вертолетом опытный пилот – преподаватель авиацентра Александр Шапочкин. Он провел в небе 6 тысяч часов, участвовал в чемпионатах Европы по авиа-ралли в составе сборной России. Личности погибших пассажиров устанавливают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.