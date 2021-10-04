Движение на МКАД в районе Косинской эстакады затруднено из-за ДТП

Движение на внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады затруднено из-за серьезной аварии. Там сначала столкнулись два автомобиля, а затем в них въехала еще одна легковушка. По другим данным, в ДТП попали четыре машины. Сообщается, что один человек погиб и двое пострадали. Разбитые автомобили перекрыли четыре полосы для движения из пяти, поэтому на магистрали сразу образовался серьезный затор.

Дело о крушении вертолета в Лыткарине взяли на контроль в руководстве Следственного комитета России. Катастрофа произошла вечером 3 октября. Вертолет "Робинсон" упал в лес в сотне метров от ЗИЛ-городка. Погибли три человека. Известно, что это был учебно-тренировочный полет. Борт принадлежал аэроклубу, который базируется в Мячково. Оттуда вертолет и взлетал. Предполагают, что причиной крушения могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.

На станции "Смоленская" Московского метрополитена с крыши поезда сняли зацепера без сознания. Предполагают, что экстремал ударился о потолок тоннеля во время движения. Молодого человека доставили в НИИ имени Склифосовского. По словам врачей, у него серьезная травма позвоночника. Это происшествие на Арбатско-Покровской линии привело к задержке поездов.