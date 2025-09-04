Форма поиска по сайту

04 сентября, 13:15

Происшествия

Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием матери актрисы Екатерины Шпицы

Прокуратура заинтересовалась делом о наезде на мать актрисы Екатерины Шпицы. Ее в Москве сбила девушка на электросамокате и уехала, не извинившись. Пострадавшая намерена добиваться наказания нарушительницы.

По словам женщины, удар оказался неожиданным и повалил ее на землю. В Госдуме подчеркнули, что даже при ограничении скорости до 25 километров в час электросамокаты остаются опасными для пешеходов, необходимы законодательные меры регулирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

