04 сентября, 13:15Происшествия
Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием матери актрисы Екатерины Шпицы
Прокуратура заинтересовалась делом о наезде на мать актрисы Екатерины Шпицы. Ее в Москве сбила девушка на электросамокате и уехала, не извинившись. Пострадавшая намерена добиваться наказания нарушительницы.
По словам женщины, удар оказался неожиданным и повалил ее на землю. В Госдуме подчеркнули, что даже при ограничении скорости до 25 километров в час электросамокаты остаются опасными для пешеходов, необходимы законодательные меры регулирования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.